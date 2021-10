Caen. L'architecture de la future caserne du Zénith dévoilée

C'est une étape supplémentaire de franchie pour les sapeurs-pompiers du Calvados. En projet depuis de longue date, on sait désormais à quoi va ressembler la future caserne du Zénith de Caen. Ce bâtiment, d'une valeur de 2,6 millions d'euros sera formé d'un bloc de couleur vert foncé et gris. Sa construction sera assurée par le cabinet Sylvie Royer, basé dans la Manche, à Valognes, qui a déjà assuré la maîtrise d'œuvre de deux autres casernes en Normandie : Villy-Bocage et Vire. Livraison fin 2021.