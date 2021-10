Cadeaux. Des places pour Disney on Ice à remporter

Gagnez vos deux places pour le spectacle Disney on Ice La Magie éternelle le mercredi 4 décembre à 14 h au Zénith de Rouen.

Emparez-vous de vos oreilles de Mickey et préparez-vous à vivre une expérience Disney extraordinaire au spectacle de Disney sur Glace La Magie Éternelle et chaussez vos patins.

Laissez-vous subjuguer par plus de 50 personnages Disney inoubliables, avec Mickey en maître de cérémonie, l'irrésistible Minnie, Donald, Pluto et de nombreuses princesses Disney, dont Cendrillon, Raiponce, Ariel, Blanche-Neige et Tiana. Pour la première fois sur glace, Buzz, Woody et La Bergère sont rejoints par leur nouvel ami Fourchette, l'adorable fourchette devenue jouet, alors que tous les personnages de Toy Story 4 l'aident à réaliser ce que cela signifie être un jouet ! Revivez la magie de la Reine des Neiges avec Anna, Elsa et l'hilarant Olaf en découvrant que le véritable amour est la plus grande des magies. Chantez sur plus de 30 chansons inoubliables, dont Libérée Délivrée, Je suis ton ami et Hakuna Matata. Laissez-vous enchanter par des moments passionnants de Toy Story, Le Monde de Nemo, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin et plus encore, laissant toute la famille captivée par des souvenirs qui dureront toute une vie. Le spectacle de patinage du siècle : Disney sur Glace La Magie Éternelle !

