Hockey sur gazon. Caen veut rester positif

Alors que la saison en salle va démarrer dans une semaine, passée la phase aller, c'est l'heure du premier bilan pour le HCVCE Caen. Promu au début de la saison en Nationale 1, deuxième échelon hexagonal, le club de hockey caennais affiche un bilan maigre de trois matchs nuls et de six défaites. Surtout les partenaires de Romain Magrinho, derniers, n'ont toujours pas gagné.

"Rien de dramatique"

Il en faudrait toutefois plus pour démoraliser les troupes. "On fait de bonnes prestations, note l'entraîneur Nicolas Chambet. Mais aujourd'hui, on n'a pas les épaules pour se dire qu'on a une équipe pour se maintenir en N1". Dans le dur à chaque sortie et au classement général, le coach envisage toutefois toujours le maintien même s'il concède que ce sera difficile : "Je retiens qu'on vit de belles expériences et même si c'est dur, il n'y a que du positif à l'arrivée. Les résultats ne suivent pas malheureusement mais il n'y a rien de dramatique." Les Caennais chasseront désormais l'exploit en 2020 avec quelques dates et quelques rencontres cochées qui redonneront de l'allant à un groupe qui fait preuve de cœur.