Féminicides. Des panneaux pour ne pas oublier les victimes

"Ça suffit !" : tel était le slogan lancé lors la manifestation contre les violences sexuelles et sexistes qui conduisent au meurtre, samedi 23 novembre, boulevard Maréchal Leclerc. "On dénombre déjà 137 féminicides en 2019 en France et l'année n'est pas encore finie" dénonce Séverine Lelong, présidente du collectif Osez le féminisme dans le Calvados.

"Ce rassemblement a pour but de sensibiliser le public et d'interpeller les pouvoirs publics sur le manque de moyens", ajoute-t-elle. Les militants réclament une enveloppe d'un milliard d'euros au gouvernement pour lutter contre ces féminicides "que l'on ne peut pas qualifier simplement de 'drame passionnel'" affirme Séverine Lelong. Environ 150 personnes étaient rassemblées samedi pour dénoncer une trop grande impunité vis-à-vis de ces crimes. Des piquets avec des étiquettes ont été installés sur le boulevard, où l'on pouvait lire le nom de plus de 130 victimes, ainsi que les conditions dans lesquelles ces femmes ont été tuées. Lundi 25 novembre, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la violence faites aux femmes, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une batterie de mesures. Le numéro d'appel d'urgence, le 3919, sera désormais joignable 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Par ailleurs, un texte de loi pour suspendre l'autorité parentale des pères violents en cas de meurtre sera proposé au Parlement dès janvier 2020.