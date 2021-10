Caen. Jeux et imaginaire fête ses 10 ans !

L'association Jouons ensemble et la MJC du Chemin-Vert-Le Sillon se donnent la main pour organiser la dixième édition du festival Jeux et imaginaire. L'idée ? Mettre à disposition tous types de jeux, afin de réunir le maximum de public possible autour d'un même plaisir. Des jeux pour enfants aux jeux pour stratèges avertis, en passant par des jeux d'ambiance et familiaux, chacun pourra y trouver l'univers adapté à ses goûts. Ainsi, chacun découvrira la richesse et la diversité de la production ludique actuelle.

Sur place, des invités

Chaque année, l'association Jouons ensemble convie de nombreux invités à l'événement : des dessinateurs, auteurs (roman, BD, jeux de société), membres de maisons d'édition, d'associations…

Pratique. Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre à la MJC du Chemin Vert, Caen. Gratuit.