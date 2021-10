Noël. Les festivités commencent

La ville s'illumine et s'anime jusqu'au 5 janvier 2020 Noël approche à grands pas... Afin de profiter de l'effervescence et de la magie de cet événement, la ville de Caen (Calvados) a mis en place de nombreuses animations. Parmi celles-ci retrouvez par exemple la grande roue et ses 40 mètres de hauteur ou encore le marché de Noël et ses 59 chalets de création. Embarquez dans la grande roue jusqu'au 5 janvier 2020.