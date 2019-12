Pavillon. Lego, Kapla… Les jeux de construction à l'honneur

Le Pavillon accueille jusqu'au 1er mars 2020 l'exposition-atelier Architectures en boîte, conçue par la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Des ateliers-jeux

Lego, Kapla, K'Nex, Meccano, etc. Les jeux de constructions permettent d'éveiller les plus jeunes aux grands principes d'architecture comme la tridimensionnalité, la symétrie, les équilibres et les proportions. L'exposition présente des jeux de construction anciens, incontournables ou méconnus et un espace atelier pour expérimenter, combiner, connecter, emboîter, compiler, construire… Le mercredi 4, les enfants à partir de 7 ans sont invités à un atelier-jeu "K'nex à assembler". Le mercredi 11, les petits à partir de 4 ans pourront participer à l'atelier-jeu "Anker à empiler". Enfin le mercredi 18, un atelier-jeu "Lego à emboîter" sera proposé aux plus de 7 ans. Chaque atelier dure de 14 à 16 heures.

Pratique. Du mercredi au dimanche, de 13 à 19 heures. Gratuit. Le Pavillon, 10 quai François Mitterrand. Ateliers sur inscription au 02 31 83 79 29.Tarifs : 5€ / 3€.