Caen. Timon et Steve, de jeunes Compagnons en devenir

L'un est fils de menuiser, l'autre construisait déjà des cabanes dans son jardin à l'âge de sept ans. Manier le bois n'est donc pas un secret pour ces deux apprentis en charpente. À 18 ans, Timon et Steve font partie de l'association des Compagnons du devoir. En alternance dans l'entreprise Métiers du bois (MDB) à Bretteville-sur-Odon, ils suivent un CAP charpente avant d'imaginer faire le tour de France.

"Je me lève le matin avec le sourire"

Timon Martel, qui avait suivi une terminale S avant d'échouer au baccalauréat, est en deuxième année d'apprentissage. Il semble avoir enfin trouvé sa voie. "J'ai choisi les Compagnons du devoir pour l'excellence de la formation. Ce qui me plaît, c'est qu'on se donne à fond et, à côté, il y a un esprit de compagnonnage et une vie en société qui sont excellents, s'amuse le jeune homme en haut du beffroi de l'église Saint-Pierre qu'il a restauré avec ses collègues. Je me lève le matin avec le sourire".

À côté de lui, Steve, semble être de nature plus réservée. Rien ne l'empêche d'avoir des objectifs déjà bien clairs. "On a une adoption à passer pendant notre CAP et après, on part en tour de France pendant sept ans. On change de ville tous les six mois", explique-t-il. Ce Caennais n'a pas peur de la mobilité. "On peut aussi partir un an à l'étranger. Mon rêve, c'est de partir au Canada pour fabriquer des maisons en rondin". Des ouvertures que permettent les Compagnons du devoir. "On a moins de cours que dans des Centres de formation d'apprentis (CFA) ou des lycées professionnels. On apprend plus sur le terrain".