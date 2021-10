République. L'inauguration de la place perturbée

Samedi 23 novembre, lors de l'inauguration de la place de la République, des dizaines de personnes sont venues dénoncer le projet de halle commerciale et l'abattage des arbres nécessaire à sa création. Des pancartes avec des phrases comme "Plus d'arbres moins d'béton" ou "Le monde n'est pas une marchandise" ont été brandies. Le discours du maire Joël Bruneau n'a d'ailleurs pas été entendu et écourté par une foule qui ne voulait pas l'écouter. Les manifestants l'ont ensuite suivi jusqu'à la mairie.

"Un projet mercantile"

Le projet de la place de la République, qui devrait être livré en 2021, représente pourtant "un lieu de vie privilégié pour les Caennais" selon Véronique Debelle, maire adjointe au commerce, avec "une halle gourmande, un espace de co-working, un rooftop et une vingtaine de magasins". Après l'inauguration ratée, le maire a dénoncé des "méthodes qui privilégient la violence et l'intimidation au dialogue et au respect", rappelant que le projet a fait l'objet d'une concertation. Candidat aux élections municipales, Gilles Deterville déplore lui aussi la "forme radicale" qu'a pris la contestation mais dénonce "un résultat final très minéral" sur la partie est et "un projet mercantile et démesuré" à l'ouest. La veille, une "inauguration perpendiculaire" avait aussi été organisée par d'autres opposants.