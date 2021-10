Hockey. Les Dragons doivent laver l'affront

Les Rouennais n'ont pas fait le poids face au champion de France en titre. Le vendredi 22 novembre, la rencontre a commencé sur les chapeaux de roues pour les Grenoblois qui ouvraient la marque à la 3e minute par Sacha Treille, suivi d'un second but de Damien Fleury et d'un troisième de l'ancien Rouennais Alex Aleardi, en supériorité numérique, pour porter la marque à 3-0 à la première pause.

Des Dragons dépassés

Les choses ne se sont pas améliorées pour les Jaunes et Noirs qui ont vu la marque s'alourdir encore au début du deuxième tiers par un but de Christophe Tartari (4-0). Les joueurs de Fabrice Lhenry ont ensuite profité d'une erreur du gardien Horak pour sauver l'honneur et réduire l'écart (4-1). Malheureusement, les Brûleurs de Loups ont repris quatre buts d'avance sur un bon numéro solo de Damien Fleury (5-1). Au retour de la seconde pause, les joueurs de Fabrice Lhenry ne trouvaient toujours pas la solution et prenaient une nouvelle pénalité fatale pour un sixième et dernier but de Kyle Hardy.

Quatrièmes au classement après cette défaite, les Normands se déplaceront à Nice le vendredi 29 novembre pour le compte de la 22e journée de Ligue Mangus. Ils devront montrer un tout autre visage pour vite oublier cette défaite cuisante.