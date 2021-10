Prêtreville. Deux personnes éjectées de leur voiture dans un accident

Les sapeurs-pompiers de Lisieux (Calvados) sont intervenus vers 1h du matin, samedi 23 novembre 2019, sur la D64 à Prêtreville pour un accident impliquant un véhicule seul. Deux personnes, un homme et une femme de 19 ans, ont été éjectées du véhicule et transportées en urgence absolue au CHU de Caen par Dragon 76 et véhicule de secours. Les deux autres personnes dans la voiture, deux hommes de 19 ans, ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Lisieux.