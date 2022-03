Qui se cache derrière notre Olympien du jour ?

Aujourd'hui, je vous propose de revenir 64 ans en arrière et même 88 ans pour retrouver la date de naissance de notre champion. Né en 1924 à Saint-Lô, il fait parti dans les années 40 des coureurs les plus rapide de l'Ouest, de France et même d'Europe.

C'est en 1948 qu'il participera aux jeux du renouveau après 12 ans d'absence. Des jeux qui se déroule à Londres. Le terrain de jeu de notre athlète du jour, le mythique stade de Wembley avec avant les épreuves, un défilé devant le roi Georges VI et la princesse Elizabeth (futur Elizabeth II) pour la cérémonie d'ouverture.

Qualifié pour deux épreuves d'athlétisme, il dispute le 200 m en individuel avec le rêve de rapporter à la France une breloque. Il remporte sa série mais termine 5ème de son quart de finale. Pas question pour autant de tirer un trait sur la médaille puisqu'il reste le 4x100 mètres avec ses copains de l'équipe de France, Alain Porthault, Marc Lithaudon et René Valmy. Après avoir brillemment passé les première courses, les quatres français sont en passe de se qualifier pour la finale mais le saint-lois et René Valmy qui sont les deux derniers relayeurs ratent le passage de témoin et la France est éliminée.

Une deception qui restera gravée dans la Mémoire de l'un des plus ancien olympien bas Normand.

Le Saint lois Julien Le Bas