Colleville-sur-Mer. Un nouveau chemin mémoriel

Au lendemain du 75e anniversaire de la bataille de Normandie, le site d'Omaha Beach, situé à Colleville-sur-mer, entre dans une nouvelle ère. Après plus de quinze ans de réflexion, il ne restait plus qu'à trouver un terrain d'entente entre Américains et Français. "Washington ne voulait pas d'un site trop touristique et trop sportif", relate Scott Desjardins, directeur du site. D'ici 2022, un sentier d'interprétation historique verra le jour au nord du cimetière américain.

Une valeur ajoutée au centre des visiteurs

Long d'1,7 km, il sera jalonné de six stations d'interprétation. "Les sujets abordés ne sont ni couverts dans notre centre de visiteurs ni dans le cimetière. Cela concernera les questions de la destruction du paysage, l'histoire de la réconciliation entre les deux pays, des combattants. Notre priorité est aussi la protection des dunes", poursuit-il. L'offre sur l'histoire de la seconde guerre mondiale sera donc élargie. Elle a été pensée par l'Université de Caen et quelques guides du site.

Le tour du cimetière à vélo

Le projet, financé à 100 % par le département du Calvados, est aussi pensé en faveur des modes doux. Dans le cadre de L'Eurovélo 4, qui permet de rejoindre Roscoff à Kiev à bicyclette, des voies cyclables seront installées le long des routes départementales pour contourner, au sud, le cimetière. Le chemin mémoriel pourra alors être parcouru pied à terre ou le vélo à la main. Un parking existant sera quant à lui supprimé. Début des travaux : automne 2021 pour une durée de six à huit mois.