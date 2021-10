Agglo de Rouen. Les matches à suivre cette semaine

Football

Quevilly Rouen Métropole et le FC Rouen se déplacent tous les deux lors de ce week-end avec un long voyage en Corse pour QRM, vendredi 22 novembre 2019, à 20 h, pour tenter d'obtenir trois points sur la pelouse du GFC Ajaccio en National. Pour les Diables rouges, c'est un déplacement en région parisienne qui est prévu, à Poissy (12e), le samedi 23 novembre 2019 à 18 h, en National 2.

Hockey sur glace

Avec deux victoires depuis la trêve internationale, contre Anglet (7-0) et Gap (3-2), les Dragons de Rouen font le voyage en Isère pour y affronter le champion de France en titre et actuel leader de la Synerglace Ligue Magnus, les Bruleurs de loups de Grenoble. C'est la deuxième opposition de cette saison, après leur défaite lors du premier match, aux tirs au but (4-3).

Rugby

Toujours 15e et avant-dernier du classement de Pro D2, le Rouen Normandie Rugby recevra l'équipe de Nevers, actuel 12e au classement, au stade Mermoz lors de la 12e journée le vendredi 22 novembre 2019 à partir de 20 h.

Basket

Difficile réception pour les joueurs du Rouen Métropole Basket, qui accueillent l'équipe de Denain au Kindarena de Rouen, vendredi 22 novembre 2019 à 20 h 30. Denain est l'actuel deuxième au classement. Pour le compte de la 7e journée de Pro B, le RMB visera une quatrième victoire en quatre matches à domicile pour poursuivre son sans-faute dans sa salle.