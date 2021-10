Rouen. Municipales 2020. Les Républicains soutiennent Louvel

Il avait déjà reçu le soutien de La République en Marche. Un peu plus tôt, celui du Modem et d'Agir. Désormais, Jean-Louis Louvel, l'entrepreneur, également patron de Paris-Normandie et président du Rouen Normandie rugby, a le soutien des Républicains.

La commission nationale d'investiture du parti s'est prononcée, mercredi 20 novembre 2019, sur la question.

"Les Républicains (LR) ont considéré que, seuls, ils n'avaient aucune chance de gagner cette élection et qu'il fallait se rassembler pour travailler correctement pour Rouen", explique Françoise Guégot, membre de cette commission et secrétaire départemental du parti pour la Seine-Maritime.

Le rassemblement vers Jean-Louis Louvel a donc été une évidence, d'autant qu'il avait déjà reçu le soutien d'Hervé Morin, président centriste de la Région et allié aux LR dans la majorité.

C'est assurément un coup dur pour Jean-François Bures, membre des Républicains, chef de file de l'opposition à la ville, déjà candidat en 2014 et candidat déclaré pour cette élection.

Bures en retrait

"C'est de la tambouille politicienne, et je comprends pourquoi ce parti fait des résultats électoraux misérables, compte tenu du mépris pour son électorat", explique-t-il. Pas question pour lui de mettre fin à sa campagne, qu'il entend poursuivre avec les élus de l'opposition rouennaise. Il prend en revanche logiquement ses distances avec son parti. "Les Républicains est un astre mort, donc oui, je me mets en retrait du parti."

Françoise Guégot l'appelle, malgré tout, solennellement à rejoindre le rassemblement autour de Jean-Louis Louvel.