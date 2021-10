Cherbourg. La conductrice d'un scooter finit dans une voiture en stationnement

Un accident de la circulation a eu lieu ce jeudi 21 novembre 2019, à 13 h 15, avenue Poincaré à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Un scooter aurait fini sa course dans un véhicule en stationnement. La conductrice, une jeune majeure, aurait perdu le contrôle de son deux-roues en raison d'un malaise. La question d'une fracture du fémur en cause, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite aux urgences. L'enquête est en cours par la brigade des accidents et délits routiers du service.