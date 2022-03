Désamorçage réussie d'une bombe de 250 kilos au Ménil-Broût

Une bombe anglaise de 250 kilos, découverte sur la commune de Ménil-Broût au croisement de la RD326 et de la RD912, le 24 juillet dernier lors de travaux de voirie a été neutralisée ce vendredi en matinée à 10h40.

Les démineurs ont fait exploser sur place le détonateur et emportés la bombe ainsi neutralisée à Caen. Elle sera ensuite détruite à Fontevraux dans le Maine et Loire. Un périmètre de sécurité avait été établi autour de la bombe, afin de prévenir tout accident. Ce sont 38 habitations et 104 personnes qui avaient été évacuées ce vendredi matin dès 09h.