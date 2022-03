L'Olympien du jour est.....

3 Olympiades, 3 médailles...

Né à saint Lô en Aout 1981, notre champion du jour a fait parti de la génération dorée de la natation française. En 2000, alors qu'il n'a que 19 ans, il découvre l'olympisme à Sydney. Il n'y brillera pas mais il verra le chemin restant à parcourir pour arriver au niveau des ténors de sa discipline.

Quatre ans après, les jeux sont de retour en Europe et dans le berceau de l'Olympisme, le manchois va cette fois-ci briller en remportant une médaille de bronze le 100 mètres de sa spécialité, derrière les intouchables, Kitajima et Hansen... Le nageur bas-Normand touche alors au but, un podium dans la plus belle compétition sportive planétaire. Loin d'être rassasié, il va alors travailler pendant 4 saisons, pour peut-être gravir une marche sur le podium olympique à Pékin.

Finalement, pour sa 3ème olympiade, pas de titre olympique mais deux nouvelles médailles de Bronze sur 100 et 200m brasse. Une performance incroyable qui fait de notre sportif du jour, le bas normand le plus médaillé aux jeux.

Remplaçant cette année à Londres, il ne disputera, normalement, aucune épreuve mais il représentera l'équipe de France de Natation lors de la cérémonie d'ouverture. Un bonheur immense pour celui qui en 3 olympiades n'aura jamais eu l'honneur de défiler dans le stade...

Il mettra ensuite un terme à sa carrière de nageur pour s'attacher à être un bon gendarme...

Vous avez forcèment trouvé, il s'agit bien évidemment du nageur Hugues Duboscq