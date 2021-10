MotoGP: 6e pole de la saison pour Fabio Quartararo à Valence

Le jeune Français, 20 ans, a été le seul pilote du plateau à tourner en moins de 1 min 30 sec sur le circuit Ricardo Tormo mais n'a devancé Marquez que de 032/1000e.

Il effectue sa première saison dans la catégorie reine et s'il compte déjà six podiums à son actif, il n'a pas encore remporté de victoire.

"Je suis vraiment content de partir en 1re ligne demain" (dimanche) pour la course dont le départ sera donné à 14h00 locales (13h00 GMT), a déclaré Quartararo.

"Pour une première saison, être +rookie of the year+ (débutant de l'année) et faire six poles et six podiums, c'est vraiment bien lorsqu'on regarde d'où on partait", a-t-il souligné.

Le dernier pilote français à avoir remporté un GP dans la catégorie reine est Régis Laconi en 1999 sur ce même circuit de Valence.

L'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) partira 3e devant l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) et le coéquipier de Quartararo, l'Italien Franco Morbidelli.

Marc Marquez a déjà été couronné pour la 6e fois champion du monde cette année.

"Fabio et la Yamaha ont déjà montré qu'ils étaient très rapides sur un tour mais on verra demain", a estimé l'Espagnol qui a déjà remporté 11 courses cette saison sur les 18 disputées et a été couronné champion pour 2019 à l'issue du Grand Prix de Thaïlande début octobre.

