Normandie. Une nouvelle émission du chef Norbert pour M6 dans la région

Les communes de Caen (Calvados) et Créances (Manche) seront prochainement mise à l'honneur à la télévision. Le chef du groupe M6, Norbert Tarayre, sera en tournage du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2019, pour son émission intitulée La Grande vadrouille de Norbert.

Dans ce nouveau programme, le chef télégénique affronte une personnalité du coin sur une recette à base d'une spécialité locale. A Créances, par exemple, ce sera bien entendu la carotte des sables.

Des tripes et des carottes

Le public peut assister à une partie des séquences. Ce sera le cas au palais Ducal de Caen, mardi 19 novembre, de 17 à 20 h, ainsi qu'au château, mercredi 20 novembre, de 14 h 30 à 17 h, à l'occasion d'une initiation aux jeux normands, avec l'association Terroirs histoires et traditions de Normandie. Norbert Tarayre va ainsi s'initier à la choule à la crosse et autres spécialités bien t'cheu nous ! Le tournage mobilise une dizaine de personnes, nourries et hébergées sur l'agglomération de Caen.

📺 Exclu ! La nouvelle #émission de #Norbert en tournage à #Caen du 19 au 21 novembre.

🏆Le grand défi sera tourné mardi 19/11 au Palais Ducal de Caen de 17h à 20h où Norbert devra revisiter une spécialité locale ! Ouvert au public (dans la limite de capacité de la salle). pic.twitter.com/A1SxcCZrlM — Caen la mer Tourisme (@OT_Caenlamer) November 12, 2019

A Créances, le chef cuisinera des tripes - avec des carottes ! - jeudi 21 novembre 2019, à la salle intergénérationnelle, de 10 à 13 h. Le public pourra là aussi assister au tournage, sur inscription au 02 33 46 43 68 ou 02 33 46 38 67.

La date de diffusion de ces émissions sur l'une des chaînes du groupe M6 n'est pas encore connue.