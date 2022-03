Le festival Calvadose de Rock débute ce soir

Vendredi 3 et samedi 4 août, la ferme de Sully, près de Bayeux, compte faire vibrer son public (7 000 personnes en 2011) avec sa diversité de sonorités rock.

Vendredi, le rock indé de Nes Nation ouvre le bal, suivi des chanteurs GiedRé, et du plus connu Thomas Fersen.Les très dansants Ceux Qui Marchent Debout prendront la relève, et le rock français des Blankass terminera cette journée sous les meilleurs auspices.

Samedi, place aux jeunes sudistes de Dissonant Nation, qui précèderont les Belges d’Applause, l’une des grandes révélations rock du moment. Asaf Avidan (folk) puis Juveniles (new-wave), achèveront sans doute de convaincre les festivaliers.

Pratique. Vendredi 3 et samedi 4 août à la ferme de Sully. Tél. 02 31 92 03 30.