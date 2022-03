Pennedepie. Une cidrerie prend feu près de Honfleur

Il était 23 h 44 ce mardi 12 novembre 2019, lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie dans une cidrerie de Pennedepie (Calvados), commune située entre Honfleur et Trouville-sur-Mer.

Un espace de stockage détruit

Un bâtiment à usage de stockage d'environ 200 m2 a été totalement détruit par les flammes.

Au total, 18 sapeurs-pompiers des casernes de Honfleur et de Pont-L'évêque ont été mobilisés. Ils ont éteint les flammes au moyen de deux lances et de six engins.

Aucun blessé n'est à déplorer.