"Marée blanche" sur le littoral atlantique: les ballots de cocaïne dépassent désormais la tonne

De quelques ballots de cocaïne mi-octobre à plus d'une tonne au total selon le dernier décompte mardi: la quantité de ballots de "blanche" trouvés sur les plages ne cesse de grandir sur un territoire de plus en plus étendu, des Landes à la pointe bretonne.