Largo Winch 3 mais sans Tomer Sisley

"Bon, en fait il y a de fortes chances pour qu'un troisième long métrage soit tourné. Mais il se fera seul et sans moi. Cela s'explique notamment parce que ce sera un préquel sur la genèse de Largo. Il faut un acteur plus jeune. C'est aussi bien, car il faut savoir passer à autre chose...", a fait savoir le comédien.

Tomer Sisley confirme par là le changement d'orientation de la saga d'action. Peu après la sortie du deuxième opus, Jean Van Hamme, inventeur du personnage, avait manifesté son mécontentement au sujet du film de Jérôme Salle, sur le plan du scénario. Il avait ensuite indiqué son intention de s'occuper désormais lui-même des prochaines transpositions de son héros à l'écran.

A 37 ans, Tomer Sisley continue sa carrière. Il s'envolera très bientôt aux Etats-Unis, où il a été remarqué avec le thriller Nuit blanche, afin de participer à la comédie We Are the Millers. Il donnera pour l'occasion la réplique à Jennifer Aniston et Jason Sudeikis. Il doit aussi reprendre le rôle du marquis de Plessis-Bellière, pour une nouvelle adaptation d'Angélique, marquise des anges.