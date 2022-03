Normandie. Circulation des trains perturbée après les fortes pluies

La circulation des trains entre la Normandie et Paris sera perturbée tout le week-end prolongé et jusqu'au mardi 12 novembre 2019 inclus. Des travaux vont devoir être menés pour remettre en état des installations impactées par les fortes pluies des derniers jours.

Deux lignes impactées

Mercredi 6 novembre 2019, un poteau d'alimentation de la caténaire s'est affaissé près de Bayeux (Calvados), fragilisant la voie 2 entre Lison et Bayeux. "La circulation de trois trains par heure reste possible, avec un ralentissement des trains à hauteur de l'accident", précise la SNCF. Une cavité s'est formée sous la voie 2.

Des travaux vont donc être menés jusqu'à mardi 12 novembre 2019, et la circulation des trains adaptée sur la ligne Caen-Coutances-Saint-Lô-Granville et sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. Le plan de circulation pour les 9,10, 11 et 12 novembre est disponible à partir de 17 h ce vendredi.

⚠️La voie est fragilisée entre Lison et Bayeux. Un plan de transport adapté par trains ou autocars est mis en place jusqu'au 12 novembre. Les horaires pour le vendredi 8 novembre sont disponibles sur l'appli SNCF, n'hésitez pas à les consulter pour préparer vos voyages. pic.twitter.com/vryCTUk53I — TER Normandie (@TERNormandie) November 7, 2019

Les voyageurs peuvent se renseigner sur l'application mobile SNCF, le site TER ou par téléphone au 0 800 801 801.