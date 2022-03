Volley : les PTT Caen font la révolution malgré eux

L'ASPTT Caen a subi bien des remous sur le plan sportif depuis sa brillante promotion en Nationale 2 féminine de volley-ball. Elle a successivement perdu son entraîneur et cinq joueuses. Thibaut Gosselin, en charge de l'équipe depuis quatre ans et initiateur d'un projet devant conduire le club à l'élite, a pris la direction de Vannes en deuxième division féminine.

"Ce n'était pas prévu, il y a une opportunité qui s'est présentée. J'ai une petite boule au ventre, mais est-ce qu'il y a un bon moment pour partir ? Je ne sais pas." Le jeune entraîneur a signé un contrat d'un an dans une structure qui vise pour sa part l'accession en D1 sur deux années. Le challenge est évidemment intéressant pour le statisticien de l'équipe de France, qui n'avait jamais caché ses envies d'entraîner à plus haut niveau que celui auquel il pouvait être confronté à Caen. "J'avais plus de pression l'année dernière que cette année, témoigne-t-il. J'arrive dans un club très bien structuré, où les joueuses sont professionnelles, etc. Il y a moins d'aléas que quand on entraîne des amateurs. Pour le moment, je vis la chose très sereinement."

Un nouvel entraîneur

Pour remplacer Thibaut Gosselin, les PTT ont fait appel à Gilles Auzou, qui arrive de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il aura sous ses ordres un effectif nettement modifié par rapport à la saison dernière. Deux joueuses sont en pause maternité et trois sont parties pour leurs études ou des raisons professionnelles. Il s'agit de Solène Eugène (Paris), Chloé Leterme (Toulouse) et Elise Villet (Rouen). "Le recrutement n'est donc pas un sujet à prendre à la légère, constate la vice-présidente du club Sandra Piquot. Nous avons beaucoup de contacts mais comme on ne voit les joueuses que sur vidéo, nous sommes méfiants." Caen, qui a trouvé un accord verbal avec une passeuse, doit tenir compte de nombreux paramètres administratifs. Trois à quatre joueuses sont attendues d'ici la reprise de l'entraînement le 24 août. Il y aura parmi elles des étrangères.