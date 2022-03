Le canoë biplace caennais vice-champion de France

"C'est génial, ils ont été fabuleux, s'enthousiasme le directeur sportif du club Yoann Deschemaeker. Ils ont brillé. On n'avait pas l'impression qu'ils forçaient, c'était propre." Troisièmes de la première manche, cinquièmes des demi-finales (seuls les cinq premiers étaient pris), les Caennais ont parfaitement géré les trois jours de compétition. "On aurait dit des grands pros. Ils ont assuré pour se qualifier. En finale, ils ont touché deux portes, mais sinon ils ont réalisé un manche digne d'athlètes en équipe de France juniors."

Battus au temps de trois secondes par le bateau vainqueur et pénalisés de quatre points, Martin Mottais et Louis Bouclier ont fini à la deuxième place. Le résultat ne constitue pas une surprise, bien que les Normands devancent les internationaux français, mais il succède à deux échecs en championnat de France. "Il fallait être très fort dans la tête, et ça n'avait pas été forcément le cas auparavant", indique Yoann Deschemaeker. Un cap majeur a été franchi par un tandem aux portes de l'équipe de France juniors il y a quelques mois et désormais prêt à attaquer sa première saison chez les séniors.