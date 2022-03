"Le Bus" débutera son périple sur M6 le 23 juillet

Le Bus partira de Nice pour parcourir 10.000 kilomètres en quarante jours, traversant neuf pays et faisant halte dans 35 villes. Avant d'arriver au terminus que constituera Hammamet (Tunisie), les participants visiteront l'Italie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, la Turquie et la Grèce.

Chaque jour, des animations de groupe seront organisées. A l'issue de la journée, chaque duo désignera un binôme qu'il souhaite voir descendre du bus. Le tandem qui recueillera le plus de votes sera sanctionné par un carton jaune. Au bout de trois avertissements, il sortira du jeu, aussitôt remplacé par de nouveaux arrivants.

Lancée en Angleterre sur la chaîne Channel 4 en 2005 sous le nom Coach Trip, l'émission rencontre un véritable succès. Channel 4, qui diffuse actuellement la huitième saison, décline également son concept avec des célébrités.

Le Bus marquera la première adaptation internationale de Coach Trip et la deuxième association entre M6 et ITV Studios, après la déclinaison de Come Dine with Me, nom original d'Un dîner presque parfait.