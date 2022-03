Sur les plages de la Manche, enfin l'affluence des beaux jours

Un temps aux couleurs de l’été … On y croyait (presque) plus !

Quant enfin le bleu du ciel et le bleu de la mer ne font plus qu’un ! Sur les plages du littoral de la Manche, on s’y bouscule en cet après midi de dimanche ! Serviettes parasols crème solaire sont enfin de sortie, on retrouve la joie des enfants avec leurs chateaux de sable imprenables que seule la marée envahira. On retrouve le goût des bains de mer. Tout le monde retrouve le moral. Le beau temps estival qui devrait se prolonger une partie de la semaine.

Ecoutez Alain Leblanc maitre nageur sauveuteur au poste de la SNSM d’Agon-Coutainville joint ce dimanche après midi