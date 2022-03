Le Havre. La famille à l'honneur lors de la Foire édition 2019

Près de 30 000 visiteurs y sont attendus. La 33e Foire du Havre (Seine-Maritime) ouvre ses portes, le mercredi 6 novembre 2019. Elle se déroule jusqu'au lundi 11 novembre 2019, au Carré des Docks. C'est une édition familiale, avec au programme une ferme pédagogique en partenariat avec la Ferme des Falaises de Saint-Jouin-Bruneval, plus un village réservé aux enfants, en lien avec l'association Val soleil d'Angerville-l'Orcher. Comme le souligne Anne-Claire Lesage, Commissaire générale de salons et organisatrice de cet événement depuis 2018, il n'est pas simple de se renouveler tous les ans.

Anne-Claire Lesage a voulu faire de la Foire 2019 une édition familiale, cela pour une simple raison. "J'ai des souvenirs d'enfance d'une époque où, avec mes parents, on pouvait passer une journée à la Foire. Cela est remonté à la surface. Donc, je me suis dit : pourquoi ne pas revenir aux fondamentaux." Du 6 au 11 novembre 2019, au Carré des Docks, le public pourra s'approcher et toucher des lapins, des poules ou encore des cochons. "Ce ne seront pas les mêmes animaux tous les jours. On veut les préserver. Tout en sachant qu'ils sont habitués au public. En tout cas, la sécurité, la protection et l'hygiène des animaux seront assurées", affirme Anne-Claire Lesage. Du côté du village réservé aux enfants, les bambins seront encadrés par l'association Val soleil et son équipe d'animateurs professionnels. Ils profiteront d'ateliers manuels, d'un baby-foot… Un programme qui a tout pour plaire. Mais, la foire attire-t-elle toujours autant ? Quelle est son image ?

Près de 150 exposants sont répartis dans de nombreux secteurs lors de la Foire du Havre 2019 :

Aménagement extérieur

Aménagement intérieur

Ameublement-décoration

Beauté et bien-être

Chauffage-climatisation

Construction

Cuisine-bains

Produits malins

Rénovation de l'habitat

Restauration-bar

Services-tourisme-loisirs

Vins-gastronomie

La Foire du Havre a lieu du 6 au 11 novembre 2019, au Carré des Docks. Côté tarifs : 4 euros par personne, gratuit pour les moins de 16 ans. Gratuit pour les plus de 60 ans le mercredi 6 novembre 2019, gratuit pour les hommes le jeudi 7 novembre 2019 et gratuit pour les femmes le vendredi 8 novembre 2019.