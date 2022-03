Caen. Parents : et si on sortait avec les enfants ?

Finies les soirées galères où l'on doit trouver quelqu'un pour garder ses enfants pendant qu'on sort entre amis ou entre amoureux pour un dîner ! Plusieurs cafés ou restaurants à Caen (Calvados) proposent aux parents de sortir dîner ou boire un café pendant que l'on s'occupe de leurs bambins. Chez Les Fils à maman, un restaurant dans le quartier du Vaugueux, le concept a été pensé à la base pour les jeunes parents. "Les trois associés qui ont lancé le projet avaient des enfants en bas âge mais ils voulaient continuer à sortir. Le coût d'un baby-sitter posait aussi problème", explique Guillaume Roujolle, le gérant.

Pas de contraintes pour papa et maman

Face au budget que représente la garde d'enfants (comptez environ 10 à 15 € pour une heure), ces solutions s'avèrent adéquates. Il suffit de réserver la soirée parents-enfants, histoire de gérer le nombre de poulet-frites pour les petits, et d'arriver à partir de 20 h. Une fois sur place, les parents n'ont plus qu'à mettre les pieds sous la table. Deux baby-sitters ainsi qu'une animatrice ou un magicien s'occupent de la soirée enfants.

"Les enfants mangent sur une table en U. Ils font des jeux de société, du coloriage, du collage, des tours de magie et certains se font maquiller par l'animatrice. Il y a même un spectacle", ajoute Guillaume. Tout se passe à l'étage pendant que les parents, en bas, se régalent entre amis. Ça leur permet de souffler. Et en cas de crise d'un enfant, c'est simple, il suffit de descendre les escaliers pour retrouver papa ou maman.

Guillaume Roujolle, gérant du restaurant Les Fils à maman, à Caen (Calvados). On peut y trouver des jeux anciens comme le Dix de chute derrière lui mais aussi des jeux d'arcade en accès libre. - Léa Quinio

D'autres, comme La Boîte à licorne, ont préféré développer le concept sous la forme d'un café. Là-bas, il y a une dizaine de tables pour goûter quelques mignardises sucrées façon licorne, puis, de l'autre côté, une salle d'animations séparée par des baies vitrées. Plusieurs ateliers sont organisés. Les parents gardent un œil sur les enfants en permanence. "On se détend en prenant un chocolat chaud ou un café, on discute entre mamans et pendant ce temps les enfants s'amusent, se réjouit Clémence, maman de deux enfants. Ils font des dessins, il y a aussi des ateliers créatifs ou de massage. C'est un vrai lieu de rencontre."



Quel avenir pour les baby-sitters ?

Lise Soberon, qui a ouvert ce café récemment avait une vraie volonté de créer "un lieu où tout le monde peut être ensemble, mais aussi que chacun puisse avoir son propre espace. On peut à la fois avoir un moment pour soi et partager".

Ces concepts de parents-enfants, qui sont en plein boom en France, permettent aux parents de sortir mais aussi de passer plus de temps avec leurs minots. Lise, gérante mais aussi maman de deux jeunes enfants, a fait état que le rôle de la baby-sitter était presque dépassé : "la baby-sitter ne fait que garder les enfants. Ici, on organise des ateliers pour le même prix". De quoi donner des idées à d'autres…

