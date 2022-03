Caen. Au Quidditch, Antoine Leroux n'est pas près de raccrocher son balai

Il n'est pas sorcier, n'étudie pas à Poudlard, pourtant il pratique le Quidditch. Depuis maintenant 4 ans, Antoine Leroux a rejoint l'équipe de Quidditch de Caen : les Burning Hippogriffs. Ce sport tout droit sorti de l'univers de la saga Harry Potter de J.K Rowling tend de plus en plus à s'en éloigner. "C'est proche parce que les règles ont été inventées en fonction de l'histoire mais ça s'en détache pour évoluer vers un vrai sport", indique Antoine Leroux. Comme dans le monde des sorciers, il y a les souafles, les cognards, le vif d'or et même les balais. "On pourrait qualifier ce sport de mélange entre le rugby, le handball et la balle aux prisonniers sauf qu'il y a trois types de balles différents et aucun temps réglementaire". Les parties peuvent durer de 18 minutes à plusieurs heures. "Il faut être bien accroché mais c'est un sport adapté à tous et ce qui est rare, c'est que les équipes sont mixtes".

Joueur et président

Antoine est poursuiveur : c'est à lui de marquer les points en passant 'le souafle' dans des anneaux installés sur le terrain. "Ce qui me plaît c'est le sport évidemment mais ce sont aussi les amitiés qui se sont formées". En plus d'être joueur, il est aussi président de l'association Caen muggle quidditch "qui permet de gérer les activités de notre équipe". Cette association avec le statut étudiant "nous permet d'avoir accès aux infrastructures de l'université mais tout le monde est bienvenu." Un sport qu'Antoine n'est pas près de lâcher. "Je ne crois pas qu'il y ait un sport que j'aime autant. C'est totalement décalé. Simplement le fait de jouer sur un balai on ne se prend pas au sérieux !"

