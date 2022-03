Dj Tiestö roi de la fringue !

La marque de prêt-à-porter haut de gamme Guess annonce, vendredi 20 juillet, le lancement d'une collection capsule en collaboration avec le célèbre DJ Tiësto. Directement inspirée de l'univers de la musique électronique, cette ligne inédite comprend 22 pièces, disponibles à partir d'août prochain.

Remixeur, compositeur et producteur, DJ Tiësto fait ses premiers pas dans la mode avec une collection capsule, proposée en partenariat avec la marque Guess.

Cette dernière est notamment composée d'une montre "Tiësto by Guess", de jeans skinny délavés, de T-shirts graphiques rappelant l'univers du DJ hollandais, et des vestes en cuir et twill.