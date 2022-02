Un projet relancé par Peter Morgan, qui a notamment marqué de son empreinte, The Queen, Deux sœurs pour un roi et plus récemment un biopic sur Freddy Mercury.

Aujourd'hui il souhaite créer un scénario sur la vie de Hugh Hefner. Cette idée ne date pas d'hier, des noms pour interpréter le rôle titre avaient déjà fuités. Tom Cruise, Hugh Jackman ou encore de Robert Downey Jr. en faisaient partie.

A l'heure d'aujourd'hui, le casting est encore ouvert, des surprises restent possibles.