Plongez au fond de la mare pour découvrir des photos sur l’écosystème, la faune et la flore peuplant les eaux douces, les mares, rivières et étangs qui nous entourent. Des jeux et des animations permettront aux plus jeunes d’appréhender ce milieu et de découvrir différents moyens pour le protéger.

Pratique. Du lundi au vendredi et de 14h à 18h jusqu’au 31 août au Musée d’initiation à la nature, derrière l’Hôtel de Ville de Caen. Plus d’informations au 02 31 30 43 27.