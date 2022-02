Une journée à Dives, entre terre et mer

La ville a su garder au fil des siècles un rayonnement commercial puis touristique important. Au cours d’une journée de visite, elle se laisse découvrir sous deux facettes différentes.

Un port animé

Parmi les plus importants de la côte normande, son port de plaisance peut accueillir jusqu’à 600 bateaux. Port Guillaume propose aussi aux touristes une agréable promenade jusqu’à l’embouchure de la Dives le long du sentier des Douaniers. Ils peuvent y observer une faune et une flore encore préservées. Ici se croisent les visiteurs et les pêcheurs venant vendre la fraîche pêche du jour à la Halle aux poissons. On peut venir jouer soi-même les navigateurs sur des catamarans, disputer des régates et monter à bord de voiliers traditionnels. Le quartier du port est aussi animé avec ses restaurants et ses commerces.

Un beau patrimoine

Dives-sur-mer bénéficie d’un patrimoine important comme les Halles du XVe siècle, à l’architecture typiquement augeoise, ou les villas bourgeoises bordant la colline. Le village Guillaume le Conquérant, ancien relais de poste, est devenu aujourd’hui un lieu charmant de rencontres avec les artisans et antiquaires. La Maison Bleue est un merveilleux jardin composé de petits monuments recouverts de fresques animales en mosaïque. L’église romane et gothique arbore notamment de beaux vitraux d’anges musiciens. Enfin, le Manoir de Bois-Hibout, bâtie en pierre de Caen, est une très jolie maison de maître.



Pratique. Syndicat d’initiative de Dives-sur-mer, par téléphone au 02 31 91 24 66 ou Internet sur www.dives-sur-mer.fr.