Caen. Une ville verte ? Le rapport annuel sur le développement durable dévoilé

La ville de Caen (Calvados) a rendu son rapport sur le développement durable le vendredi 25 octobre 2019. "Il y a une montée en puissance de la politique de réduction des consommations d'énergie, du développement des énergies renouvelables, plus de place pour le vélo, plus d'arbres, plus de surfaces végétalisées, nous sommes sur des enjeux de durabilité évidents", indique Nicolas Joyau, adjoint au maire en charge de la question.

De nombreuses mesures ont été mises en place. Parmi elles, le changement de 1 800 luminaires cette année, ce qui a permis une diminution de 48 % de la consommation. "Avec les Led nous pouvons contrôler le degré de luminosité en fonction de l'heure". Le photovoltaïque se développe lui aussi, avec 1 500m2 de photovoltaïque installé en 2020 contre 300m2 en 2014.

Le CHU a été raccordé cette année au réseau de chaleur urbain. "C'est l'incinérateur de nos déchets ménagers de Colombelles qui sert à alimenter le CHU en chaleur." Autre axe important, le développement des mobilités douces avec le périphérique vélo, les vélos à louer ou encore les vélopark, des abris vélos sécurisés.

Des espaces verts

Plus de 1 000 arbres ont été plantés cette année, pour "amener la nature en ville", explique Patrick Jeannenez, adjoint chargé de la qualité du cadre de vie. Les espaces verts sont également plus nombreux. "Grâce aux espaces verts au niveau du tramway, nous avons augmenté le 'vert' en ville de cinq hectares". Pour préserver l'environnement, les produits phytosanitaires ont été bannis des cimetières.