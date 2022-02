Conférence des Exécutifs demain

Elle se déroule sous la présidence de Laurent Beauvais, président de région, mais aussi des trois présidents des Conseils Généraux (Calvados, Manche et Orneà et des cinq présidents d'agglomération (Caen la Mer, Communauté Urbaine de Cherbourg, Communauté Urbaine d'Alençon, Communauté d'agglomération de Flers et Communauté de Communes de l'Agglomération Saint-Loise).



Cette conférence permettra de valider la contribution bas-normande pour préparer le débat public de la LNPN.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire