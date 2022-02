Le M tourisme débarque à Ouistreham

“M” comme mobile. Devant la prolifération des tablettes numérique et surtout des smartphones, la direction de l’office de tourisme de Ouistreham a décidé d’installer sur ses parcours de visites thématiques, neuf pupitres équipés de QR codes. Il suffit alors de survoler ces petits carrés noirs avec son téléphone portable pour avoir l'accès à des vidéos et des informations plus détaillées. Le poratble devient aussi un outil local de géolocalisation. Ces panneaux ont été développés par l'entreprise Affinity Com.