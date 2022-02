J-2 avant le festival Art Sonic à Briouze

J-2 avant le lancement de la 17ème édition du festival Art Sonic. Et samedi petite nouveauté : Kid Sonic, c'est un après-midi entièrement gratuit destiné aux petits comme aux grands. Plus de précisions avec Xavier, le responsable communication du festival... (son ci-dessous)

Vos places pour le festival sont à remporter sur Tendance Ouest à tout moment de la journée dans le grand plongeon.

VENDREDI 20 JUILLET : SUICIDAL TENDENCIES / THE TOY DOLLS / LE PIED DE LA POMPE feat.GUIZMO (Tryo) + ZEITOUN (La Rue Ketanou) + ALEE / DAGOBA / SUCCESS / KANKA / AIRNADETTE, « LA COMÉDIE MUSICULTE » / HYKARIO / GORDON MELON



SAMEDI 21 JUILLET : GROUNDATION / CARMEN MARIA VEGA / STUCK IN THE SOUND / DANAKIL / NO ONE IS INNOCENT DIDIER WAMPAS & THE BIKINI MACHINE / THE TOXIC AVENGER LIVE / THE DECLINE / VEL vs PROPEACE AREA



+ Découvertes régionales : GOODBYE HORSES (Caen) / NOBODY’S STRAIGHT (Alençon)



+ Après-midi gratuit « Kid Sonic » pour les enfants avec : CHOCOLATE DONUTS / DJ BABBS

Plus d'infos : http://www.festival-artsonic.com/