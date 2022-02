2ème festival de fusées hydropneumatiques au planétarium Ludiver

Mercredi 18 et jeudi 19 juillet, c'est le 2ème festival de fusées hydropneumatiques au planétarium Ludiver de Tonneville. Pendant 2 jours, les petits comme les grands sont invités à devenir ingénieur astronautique et propulser le plus haut possible leur fusée!