Menneval. Un jeune de 21 ans grièvement blessé dans un accident de la route

Deux voitures se sont percutées sur la commune de Menneval (Eure), le lundi 21 octobre 2019 à la mi-journée. Un homme de 21 ans, incarcéré dans son véhicule, a été grièvement blessé et évacué par hélicoptère vers le CHU de Rouen (Seine-Maritime). Une femme a été plus légèrement touchée et dirigée vers le centre hospitalier de Bernay. Dix sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'intervention.