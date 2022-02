Grand Caen Lutte s'installe dans le paysage sportif

Avec leurs amis Jean-René Sorin et Maxime Fiquet, ils ont créé leur propre club de lutte. Les statuts de l'association ont été déposés en février, Grand Caen Lutte s'élancera le mardi 4 septembre au gymnase Allende d'Hérouville. "On ne sait pas trop à quoi s'attendre", confient les initiateurs du projet. Les frères Patte font partie des tout meilleurs lutteurs français. Vice-champions de France par équipe avec Nice, club où ils étaient licenciés sans y avoir pourtant d'attaches, ils ont terminé troisième (pour Marc, en 74 kg) et cinquième (pour Paul, en 84 kg) des championnats de France individuels de lutte libre cette année. Les deux jeunes hommes figurent sur la liste des sportifs de haut niveau après avoir assidument fréquenté le Pôle France de Dijon.

Fin de cycle

En fin de cycle, ils sont revenus sur leurs terres d'origine bien décidés à prolonger leur passion. "On avait un choix à faire, racontent-ils. Soit on se réinvestissait dans un club, mais il y avait des histoires, etc., soit on créait notre propre truc." Réflexion faite, ils ont décidé d'être "maîtres de [leur] destin". Titulaires d'un Brevet d'État second degré (pour Paul) et premier degré (pour Marc), ils avaient les compétences requises pour se lancer dans l'aventure. C'est à Hérouville que Grand Caen Lutte, manière d'englober tout le bassin caennais, s'est implanté. "Si on a choisi cette ville, c'est parce qu'il y a du potentiel. Il y a tout à faire là-bas." Le club a une ligne de conduite bien établie. "L'idée est de former pour faire de la compétition ensuite."

Champion de France

Des quatre jeunes hommes à l'origine du projet, un seul (Jean-René Sorin) ne fait pas partie de l'élite nationale. Le quatrième est tout simplement champion de France en titre chez les moins de 66 kg. Maxime Fiquet, international français, arrive de Dieppe avec une ambition bien ancrée. "Je m'entraîne tous les jours pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016." Avec lui et ses camarades, Grand Caen Lutte ne devrait pas tarder à se faire un nom dans le paysage français. Reste désormais à renforcer les troupes.