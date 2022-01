Pause Jardinage. Planter des arbres fruitiers

Quoi de plus agréable que de manger des fruits fraîchement récoltés ? Avoir des arbres fruitiers chez soi, c'est l'assurance de belles récoltes, de fruits bien sucrés et pleins de gourmandises. En plus, c'est très économique !

Plantez en automne

Faire pousser des fruits au jardin n'est pas très compliqué mais il faut tout de même respecter quelques règles et faire preuve de patience car un arbre planté pourra mettre plusieurs années avant de vous offrir de belles récoltes. En règle générale, un arbre fruitier a besoin de soleil, évitez donc les coins ombragés. Il est aussi préférable de planter des arbres adaptés à votre région. Pour la Normandie, pommiers et poiriers sont parfaits, on évitera les abricotiers bien qu'il soit tout de même possible d'en récolter dans notre région. Il faut soigner la plantation : choisir un bon emplacement, bien préparer le terrain. Votre arbre va grandir, il lui faudra donc de l'espace. Ayez également en tête que certains arbres fruitiers ont besoin d'être pollinisés par une autre variété, comme le cerisier par exemple. Et pour optimiser vos plantations, la meilleure période est l'automne. C'est donc le moment de planter vos arbres fruitiers. Si vous manquez d'espace dans votre jardin, optez pour des fruitiers en espaliers comme les pommiers ou les poiriers qui prennent moins de place. Misez également sur les arbres grimpants comme la vigne ou le kiwi qui s'accommoderont parfaitement d'un mur sur votre terrasse ou votre balcon.

Les petits fruitiers

Si votre espace est restreint, misez sur les arbustes fruitiers tels que les framboisiers, groseilliers, myrtilliers, fraisiers, cassissiers, mûriers... Ces arbustes prennent peu de place et sont faciles d'entretien : apportez de fumier, paillez et taillez certains en hiver. Et ils se multiplient facilement : des boutures pour les groseilliers, des divisions de souche pour les framboisiers, des repiquages de stolons pour les fraisiers. Ces petits fruits sont un vrai régal et quel plaisir de les récolter et de les grignoter au jardin ou sur son balcon !

Côté cuisine

Les récoltes de fruits peuvent se montrer très abondantes au fil des saisons et vous offrir de jolis paniers. Elles se font essentiellement en été et au début de l'automne, si bien que vous allez vous régaler de fraises, framboises, groseilles, prunes, pommes, poires, noix, noisettes... Natures ou cuisinés, les fruits sont des atouts santé et des jolies gourmandises : de délicieuses tartes, des clafoutis, des crumbles...

Mais il faut aussi penser à conserver ses fruits pour les prochaines saisons. Faites des confitures, des compotes, des fruits au sirop que vous stériliserez pour les conserver plusieurs mois. De quoi faire des réserves pour toute l'année. Vous pouvez aussi investir dans un déshydrateur qui ôtera l'eau mais ne dénaturera pas le goût du fruit tout en conservant les vitamines. Et puis, partagez vos surplus de récoltes avec la famille, les voisins, les amis, ils seront ravis d'avoir des fruits du jardin !

Faire des économies

Avoir un jardin avec des fruitiers est donc un réel plaisir mais est également très économique. C'est la garantie de manger des produits locaux, sains, sans traitement, savoureux et à moindre coût - il faut prendre en compte l'investissement de départ. Quand on voit la flambée des prix des fruits et surtout des petits fruits comme les fraises et les framboises qui avoisinent les 20 euros le kilo, on se dit qu'investir quelques euros dans des petits fruitiers est très rentable au bout de quelques années. Pour les petits fruitiers, vous pouvez obtenir des récoltes dès l'année suivante, pour les grands arbres il faudra attendre au moins 3 ans. Et cela tend vers une certaine autonomie alimentaire.

A LIRE AUSSI.

Du potager à l'assiette

Les enfants aiment ce qu'ils plantent

Installer un mini-potager

Afrique du Sud: le fruit du baobab, au bonheur des dames

Emblématiques de Chypre, les mouflons suscitent l'ire des agriculteurs