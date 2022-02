Rouen. Lubrizol : résultats "conformes" des analyses sur les produits agricoles

Les résultats sont "conformes à la réglementation", c'est ce que révèlent les analyses faites sur les prélèvements effectués sur les végétaux, les œufs, les poissons, le miel et la viande. Le préfet de la Seine-Maritime l'a annoncé mercredi 16 octobre 2019, après l'incendie de l'usine Lubrizol qui a entraîné la consignation de ces produits dans 112 communes du département. La validation de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) est attendue pour savoir si la consignation peut être levée ou non.