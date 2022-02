Mondeville. Bio et vrac au magasin Biocoop

Un magasin Biocoop a ouvert en août 2019, au cœur du bourg de Mondeville (Calvados). Il propose un large choix de produits alimentaires biologiques. "Je souhaitais ouvrir un commerce de proximité qui défend l'agriculture bio. L'objectif est de proposer des produits qui redonnent du sens à l'alimentation et un plaisir à cuisiner des produits de qualité", indique Jérôme Verger, le gérant.

Un cahier des charges précis

Les clients trouvent dans cette nouvelle enseigne des produits frais, favorisant le local, des fruits et légumes biologiques et des produits écoresponsables. "Pour ouvrir un magasin Biocoop, il faut être réellement engagé dans l'agriculture biologique durable et respecter un cahier des charges précis", rappelle Jérôme Verger.

Pratique. 34 rue Chapron, 14120 Mondeville, Tel. 02 31 52 11 02. Ouvert du lundi au samedi.

