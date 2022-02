Des circuits guidés sur les plages du Débarquement

Quatre formules sont proposées pour redécouvrir notre patrimoine de mémoire. Journée "découverte" sur les plages anglo-américaines , journée "Jour J" incluant un déjeuner au Mémorial, un nouveau circuit sur les pas des Canadiens à Courseulles-sur-Mer et l’Abbaye d’Ardenne, et enfin parcours guidés à pied ou en car dans les lieux emblématiques du Débarquement sur nos côtes.

Pratique : Départs tous les jours à 9h et 14h pour les deux premiers circuits, et à la demande pour les deux suivants. Plus de précisions au 02.31.06.06.45.