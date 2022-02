Rouen. Les contes de la rue Broca : un spectacle sur le célèbre recueil

Créé en 2018, ce spectacle original, à la fois conçu et interprété par Jérémy Chopin de la compagnie rouennaise Les barjes, s'inspire du célèbre recueil de contes de Pierre Gripari. Après plusieurs représentations à l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime), il se produit cette fois à la bibliothèque Simone de Beauvoir. Jérémy nous explique pourquoi il a choisi de mettre en scène et d'interpréter ces contes :

À qui s'adresse ce spectacle ?

"C'est bien sûr un spectacle destiné en priorité aux enfants dès l'âge de cinq ans, mais il s'adresse tout aussi bien aux adultes. Les plus grands retrouvent les histoires qu'ils ont pu entendre enfants, car les contes de Pierre Gripari ont eu un tel succès que plusieurs générations ont pu les lire. Ils ont été publiés en 1967. Enfant, j'ai moi-même passé des heures à les écouter sur cassettes. Dans cette version, les textes étaient lus par Pierre Gripari lui-même et par François Morel. Maintenant papa, j'ai envie de partager ces contes avec ma fille, et malgré son très jeune âge, je lui en ai déjà lu plusieurs."

Qu'est-ce qui rend ces contes si populaires ?

"Pierre Gripari a conçu ces contes avec l'aide des enfants de son quartier qui, eux-mêmes, sont les héros de ces histoires : c'est une forme très originale. Ses héros sont donc Nadia et son frère Bachir, mais aussi leur père Saïd, ses voisins de la rue Broca à Paris dans le 13e arrondissement. Ces contes se distinguent surtout par leur aspect, à la fois traditionnel et très contemporain. J'ai choisi de raconter en particulier quatre contes : La Sorcière de la rue Mouffetard, La Paire de chaussures, Le Géant aux chaussettes rouges, La Sorcière du placard aux balais. Ce sont les plus drôles et ceux que je connaissais déjà par cœur étant enfant, ceux qui me touchaient le plus. Enfin, dans les contes de Gripari, même les méchants sont parfois sympas. Il parvient à dessiner nettement les caractères. C'est aussi une des raisons du succès de ses contes."

Quels ont été vos choix de mise en scène ?

"Il n'y a pas que du jeu dans ce seul-en-scène. Je reprends les textes originaux, donc il y a une alternance constante de narration et de dialogues, et je tiens à établir un juste équilibre entre les deux. Sur scène il y a peu d'accessoires : un balai, des chaussures et des livres… Tout repose essentiellement sur le jeu. La force de Pierre Gripari c'est son pouvoir de suggestion, alors, quelques artifices suffisent à stimuler l'imaginaire des spectateurs."

