Hip-Hop : la Wiba 2019 se prépare à Alençon

La Wiba 2019 à Alençon (Orne) se prépare. La septième édition de cette battle internationale de danse Hip-Hop sera disputée le 16 novembre 2019 au parc-expo Anova.

Le programme s'annonce alléchant avec l'annonce de huit équipes en compétition : France, Israël, USA, Norvège, Chine, Grande-Bretagne, Russie (vainqueur 2018) et une "équipe Wiba" composée d'un Américain et d'un Brésilien. Ces équipes s'affronteront avec chacune deux danseurs. Cette soirée Wiba 2019 débutera par un "spectacle avec un artiste surprise", dont on sait que c'est le gagnant du show télé Un incroyable talent et qu'il vient d'un pays étranger. Par ailleurs, un showcase sera réalisé avant la finale, avec MB14, finaliste 2018 de The Voice.

Damien Guillet est l'organisateur de la Wiba à Alençon. - Eric Mas

Côté nouveauté durant cette soirée : "Smoke your job". Il s'agira d'une compétition entre huit danseurs, dans leurs tenues de (vrai) travail respectives : institutrice, gendarme, cuisinier. L'objectif de cette compétition est d'être le premier à engranger sept points, mais surtout de montrer notamment aux plus jeunes que l'on peut être inséré dans la vie et être un très bon danseur de hip-hop. Ces compétiteurs viendront de Caen, de Paris et de Belgique.

Made in China

Si les équipes de certains pays sont sélectionnées "sur dossier" pour la Wiba, d'autres doivent passer par des sélections. Celles en Grande-Bretagne ont été disputées fin août 2019, celles en Israël le seront le 31 octobre 2019. Celles en Chine seront disputées durant le week-end du 13 octobre, et Damien Guillet, organisateur de la Wiba, décollera de France jeudi 10 octobre, pour y être juge :

Cette Wiba 2019 clôturera une semaine à Alençon dédiée aux cultures urbaines :

Mardi 12 novembre, avec trois artistes du Jamel Comedy Club ; un appel est lancé aux régionaux qui voudraient faire leur première partie.

Mercredi 13, ce sera une conférence sur les discriminations, avec des danseurs de Hip-Hop.

Jeudi 14, un concert sera donné avec des groupes régionaux de rap à la Halle aux Toile.

Vendredi 15, trois artistes émergents de rap seront sur la scène de La Luciole.

Samedi 16, un stage de Hip-Hop sera organisé l'après-midi, et la Wiba le soir.

