J-10 avant le festival Art Sonic à Briouze

VENDREDI 20 JUILLET : SUICIDAL TENDENCIES / THE TOY DOLLS / LE PIED DE LA POMPE feat.GUIZMO (Tryo) + ZEITOUN (La Rue Ketanou) + ALEE / DAGOBA / SUCCESS / KANKA / AIRNADETTE, « LA COMÉDIE MUSICULTE » / HYKARIO / GORDON MELON



SAMEDI 21 JUILLET : GROUNDATION / CARMEN MARIA VEGA / STUCK IN THE SOUND / DANAKIL / NO ONE IS INNOCENT DIDIER WAMPAS & THE BIKINI MACHINE / THE TOXIC AVENGER LIVE / THE DECLINE / VEL vs PROPEACE AREA



+ Découvertes régionales : GOODBYE HORSES (Caen) / NOBODY’S STRAIGHT (Alençon)



+ Après-midi gratuit « Kid Sonic » pour les enfants avec : CHOCOLATE DONUTS / DJ BABBS



>> COMMENT VENIR À BRIOUZE ?

En voiture :

- de Flers, Argentan, La Ferté Macé : 20 min

- de Caen, St Lô, Alençon : 50 min

- de Rennes, Rouen, Évreux, Le Mans : 1h45

- de Paris, Nantes, Tours : 2h30



En covoiturage :

Le transport représente généralement 80% de l’organisation d'un événement. Le covoiturage s'impose donc comme la solution tendance solidaire pour mutualiser les véhicules de nos spectateurs qui prennent la route

en même temps pour la même destination. Notre page covoiturage (rubrique « PRATIQUE ») permet aux visiteurs de trouver une solution porte à porte et conviviale pour se rendre à l’événement.

Mode d’emploi : Les conducteurs proposent leurs places libres et les passagers participent aux frais du voyage.L'intérêt de faire voiture commune ? Tisser des liens humains avec des personnes qui partagent forcément un même intérêt, limiter les émissions de gaz à effets de serre et faire de très grandes économies sur les frais de transport.



En train : Il est également possible de venir en train à Briouze se situe sur la ligne de train PARIS - GRANVILLE. À 2h de trajet (sans changement) de la capitale (à partir de la gare Montparnasse Vaugirard),

vous y êtes. Liaisons avec les lignes en provenance de CAEN, LE MANS, TOURS, changement à Argentan.





>> TARIFS

Une de nos priorités est de proposer des tarifs accessibles au plus grand nombre :

- 1 jour : 22 € en prévente (hors frais de location) / 26 € sur place

- 2 jours : 36 € en prévente (hors frais de location) / 44 € sur place

KartA+, Cart’@too et Chèques Culture acceptés. Gratuit pour les moins de 10 ans.